CU en SGP: EU moet antisemitisme aanpakken

vrijdag 3 mei 2019 , 4:15

DEN HAAG (ANP) - De aanpak van antisemitisme moet een speerpunt worden binnen Europa. Dat schrijft fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie in een opiniestuk in De Telegraaf. Samen met de SGP, en met steun van de Joodse belangenvereniging CIDI, komt hij vrijdag met een petitie voor ,,een effectievere aanpak van antisemitisme in Europa op het gebied van onder andere veiligheid, onderwijs en haatzaaien''.

Segers richt zich in de petitie tot de partijen die campagnevoeren voor de Europese verkiezingen en de Europese Commissie die straks gevormd wordt. ,,Maak de strijd tegen antisemitisme tot een prioriteit'', schrijft hij. ,,Er is geen tijd te verliezen.''

De CU-voorman noemt het ,,een nieuwe schandvlek'' dat een groeiend aantal Joden uit Europa vertrekt vanwege toenemend antisemitisme. ,,Onze vrijheid en beschaving staan of vallen met de vrijheid en veiligheid van minderheden en in het bijzonder die van de Joodse minderheid.'' Er wordt te veel over gezwegen, stelt Segers, die verder schrijft dat de aanvallen op Joden uit extreemrechtse, extreemlinkse en islamitische hoek komen.

