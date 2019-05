Nieuwe uitgave Montesquieu reeks: 'Europa, Europa: op weg naar de verkiezingen van mei 2019'

woensdag 15 mei 2019 , 11:28

Verkiezingen zijn het feest van de democratie. Maar valt er tijdens de aankomende Europese verkiezingen eigenlijk nog wel iets te vieren?

Op 1 mei verscheen de twaalfde uitgave van de Montesquieu reeks: Europa, Europa: op weg naar de verkiezingen van mei 2019. Met het oog op de verkiezingen van 23 mei blikt een verzameling deskundigen terug en vooruit. Wat is de invloed van brexit? Leidt groeiende euroscepsis tot desintegratie? En wat is de staat van de democratie in de EU en de lidstaten?

Conclusie: de Europese Unie is toe aan een fikse opknapbeurt. Maar met een beetje goede wil, dito doorzettingsvermogen en een vleugje optimisme moet het lukken.

Europa, Europa: op weg naar de Europese verkiezingen van mei 2019 (eindredactie: Aalt Willem Heringa, Jan Schinkelshoek), Boom juridisch 2019, Den Haag, Montesquieu Reeks, nr 12.

ISBN: 978-94-6290-659-4

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven