Minder investeringen tussen EU en Britten

donderdag 2 mei 2019 , 12:38

AMSTERDAM (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben over en weer minder directe investeringen gedaan sinds het brexitreferendum. Vorig jaar trokken investeerders aan weerszijden van het Kanaal zelfs meer geld terug dan dat ze in elkaars economie staken, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Voorafgaand aan het brexitreferendum in juni 2016 ontving het Verenigd Koninkrijk per saldo gemiddeld 20 miljard euro per kwartaal van investeerders uit de lidstaten van de Europese Unie. Tussen het vierde kwartaal van 2017 en het derde kwartaal van 2018 was er gemiddeld juist sprake van een uitstroom van 2 miljard euro. Ook andersom gingen de investeringsstromen van positief naar negatief.

Tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk doken de investeringsstromen, berekend als het gemiddelde over vier kwartalen, in het najaar van 2018 eveneens in de min. Vanuit Nederland werd er 3,1 miljard euro meer teruggetrokken uit het VK dan geïnvesteerd. Andersom was de uitstroom 500 miljoen euro.

