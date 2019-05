Nederland onder voorwaarden toch voorstander van Eurozonebudget

donderdag 2 mei 2019 , 12:13

DEN HAAG (PDC) - Nederland ondersteunt toch het nieuwe eurozonebudget, zij het onder bepaalde voorwaarden. Samen met zes andere EU-lidstaten heeft Nederland een nieuw voorstel naar Eurogroepvoorzitter Mário Centeno gestuurd.

In december werden regeringsleiders het al eens over een apart eurozonebudget. Onder meer Nederland pleitte ervoor dat dit budget gebruikt moet worden om het concurrentievermogen van EU-landen te vergroten.

Met name Frankrijk en Duitsland willen het eurozonebudget echter ook inzetten om de minder sterke EU-landen in economische moeilijkheden bij te staan. Het geld hiervoor moet onder andere komen vanuit extra eurozone-belastingen. Nederland, Denemarken, Finland, Ierland, Letland, Litouwen en Zweden, ook wel bekend als de Hanzegroep, hebben zich tegen dit plan uitgesproken.

De Hanzegroep wil dat eurolanden zeggenschap houden over de besteding van het eurozonebudget. Ook willen zij dat lidstaten alleen in uitzonderlijke gevallen op het fonds aanspraak kunnen maken.

