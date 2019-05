EU wil belangen in Cuba beschermen tegen VS

donderdag 2 mei 2019 , 12:16

gewijzigd

Bron: © Hans Nielen

BRUSSEL (ANP) - De EU heeft maatregelen aangekondigd om belangen van Europese bedrijven in Cuba te beschermen tegen mogelijke Amerikaanse sancties. De regering-Trump heeft een wet uit 1996 geactiveerd waardoor Amerikaanse burgers investeerders die in Cuba voormalig Amerikaans eigendom bezitten vanaf donderdag voor de rechter kunnen dagen

De EU betreurt het zeer dat de zogeheten Helms-Burton Act weer van kracht is geworden, schrijft EU-buitenlandchef Federica Mogherini in een verklaring. Zij stelt dat Washington hiermee breekt met afspraken uit 1997 en 1998 tussen beide blokken. ,,Dit zal onnodige frictie veroorzaken en het vertrouwen in en de voorspelbaarheid van het trans-Atlantische partnerschap ondermijnen.’’

Volgens de EU is de maatregel in strijd met het internationale recht en legt Brussel de kwestie voor aan de Wereldhandelsorganisatie WTO. Ook zal het zogenoemde blocking statute worden geactiveerd, waardoor de Europese bedrijven de Amerikaanse wet moeten negeren en juridische steun genieten bij claims.

Sommige Europese bedrijven, waaronder hotelketens, bezitten onroerend goed in Cuba dat voor de communistische machtsovername in 1959 in Amerikaanse handen was. De EU werkt nauw samen met onder meer Canada, dat ook bezorgdheid heeft geuit.

Het blocking statute dateert uit 1996 en moest de gevolgen voor Europese bedrijven van Amerikaanse sancties tegen Cuba, Libië en Iran onschadelijk maken. Vorig jaar werd het al geactiveerd vanwege de sancties die de VS aankondigden tegen bedrijven die in Iran opereren.

