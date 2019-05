Nederlandse kiezers kritisch over EU maar willen wel lid blijven

donderdag 2 mei 2019 , 8:35

AMSTERDAM (ANP) - Bijna de helft van de Nederlandse kiezers (47 procent) is ontevreden over wat de instellingen van de Europese Unie de afgelopen jaren hebben gedaan, terwijl 32 procent daar wel tevreden over is. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau I&O Research. Aan het onderzoek deden 1672 Nederlanders mee van achttien jaar en ouder.

Ondanks dat veel kiezers sceptisch zijn, wil ruim 72 procent van de ondervraagden dat Nederland in de EU blijft. 18 procent vindt dat Nederland het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk moet volgen en uit de EU moet vertrekken.

Op 23 mei zijn de Europese Parlementsverkiezingen. Van de Nederlandse lijsttrekkers bij deze verkiezingen is alleen Frans Timmermans bekend bij het grote kiezerspubliek. Bijna 70 procent kent de PvdA-kandidaat die gekozen kan worden voor de sociaaldemocraten. Op plek twee komt Sophie in 't Veld van D66, die bekend is bij 26 procent.

Bij de vorige Europese Parlementsverkiezingen in 2014 ging 37 procent van de stemgerechtigden naar de stembus.

