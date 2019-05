Sky news: Londen zegt brexit-veerdienstcontracten op

woensdag 1 mei 2019 , 13:15

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse regering heeft alle contracten om een goede veerdienst te handhaven na een no-brexitdeal opgezegd. Dat meldt Sky News. Het annuleren kost de Britten ongeveer 65 miljoen euro.

De contracten moesten waarborgen dat onder meer medicijnen en belangrijke chemische stoffen nog steeds het land in konden komen als er een harde brexit komt. De afspraken hebben echter al voor veel problemen gezorgd.

In februari zegde de Britse regering een overeenkomst met Seaborne Freight ter waarde van 16 miljoen euro op, omdat het bedrijf geen ervaring had met vervoer en geen schepen had. Daarna moest nog eens 38 miljoen euro worden betaald aan schikkingskosten aan Eurotunnel. Het bedrijf dat de spoorweg tussen Frankrijk en Engeland exploiteert zegt dat het wel ervaring had met veerdiensten en dat het benaderd had moeten worden.

Tegenstanders van premier Theresa May zien het als een volgende stap om een brexit zonder deal, van tafel te krijgen.

