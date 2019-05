Eurocommissaris Katainen: Polen moet EU niet meer als melkkoe zien

woensdag 1 mei 2019 , 11:40

Bron: European Commission

WARSCHAU (ANP/RTR) - Polen ziet de Europese Unie te veel als melkkoe en draagt te weinig bij, zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen. Volgens de Finse politicus heeft Polen een flinke economische groei doorgemaakt door de Europese hulp. Het land ontving in totaal 100 miljard euro.

,,De EU is geen geldmachine", stelt Katainen. ,,We verwachten een substantiële bijdrage van Polen voor de toekomst van Europa." Als Polen dat niet doet, dan verzwakt het de eigen positie volgens de voormalige premier van Finland.

In 2017 startte de Europese Commissie een Artikel 7-procedure vanwege het afbrokkelen van de Poolse rechtsstaat. Dat zou ertoe kunnen leiden dat Polen het stemrecht binnen de EU verliest. ,,Ondanks het instellen van de procedure, is er jammer genoeg niets veranderd in het gedrag van Warschau", zegt Katainen.

Terug naar boven