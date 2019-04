Europees burgerinitiatief voor belasting op kerosine

dinsdag 30 april 2019 , 16:33

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat een burgerinitiatief uit onder meer Nederland registreren dat een belastingheffing op vliegtuigbrandstof mogelijk wil maken. Als de initiatiefnemers voor 10 mei volgend jaar een miljoen handtekeningen uit minstens zeven EU-landen verzamelen die het voorstel ondersteunen, moet de commissie binnen drie maanden besluiten of ze er inhoudelijk mee aan de slag gaat.

De mensen achter het initiatief keuren het af dat ,,de luchtvaartsector van belastingvoordelen geniet ondanks dat vliegen een van de snelst groeiende bronnen van broeikasgasemissies is.’’

De Tweede Kamer nam in november nog een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen zich internationaal hard te maken voor de invoering van een kerosinebelasting. Nederland kan dat niet op eigen houtje omdat in 1944 in Chicago internationaal is afgesproken geen belasting te heffen op vliegtuigbrandstof. Dit verdrag kan alleen gewijzigd worden na stemming in de VN-luchtvaartorganisatie ICAO. Om een zitting te organiseren moet er steun zijn van minimaal een vijfde (39) van de 192 landen die lid zijn van de VN.

