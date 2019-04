Europese Commissie doet aanbevelingen voor strategische agenda 2019-2024

dinsdag 30 april 2019 , 14:30

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - De volgende Europese Commissie moet Europa competitiever, eerlijker, duurzamer, invloedrijker en veiliger maken. De Europese Commissie onder voorzitterschap van Jean-Claude Juncker kwam dinsdag met aanbevelingen voor een ‘strategische agenda’ die volgende week donderdag op tafel liggen bij een top van de EU-regeringsleiders in het Roemeense Sibiu. ,,Als de Europese naties zich scharen achter gezamenlijke doelen, is er geen uitdaging die ze niet aankunnen'', concludeert de afzwaaiende Luxemburger.

De nieuwe commissie moet in november van start gaan en zou sterk moeten inzetten op onderzoek en innovatie, staat in het document van tachtig pagina’s. Een ethische vorm van kunstmatige intelligentie, een modern industriebeleid, verdieping van de monetaire unie, een interne markt die meer is toegesneden op het digitale tijdperk en een eerlijke arbeidsmarkt zijn enkele andere prioriteiten. Juncker geeft volgende week woensdag een toelichting.

Op de top in Sibiu worden nog geen besluiten genomen. Als de Europese verkiezingen van eind mei achter de rug zijn, zullen de leiders op een top in juni knopen doorhakken over het beleid voor de komende vijf jaar.

