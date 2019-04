Peiling Europese verkiezingen: VVD en FvD gelijk aan kop

dinsdag 30 april 2019 , 13:24

PEILINGWATCH - Een maand voor de verkiezingen voor het Europees Parlement staan de VVD en Forum voor Democratie samen bovenaan. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag en onderzoeksbureau Ipsos. Ook in de Tweede Kamerpeiling torenen de VVD en FVD boven de rest uit. De VVD staat daar op 27, FVD volgt met 25 zetels.

De partijen staan beide op vijf zetels in het Europees Parlement. Voor de VVD is dat een winst van twee zetels ten opzichte van het aantal dat de partij nu in het parlement heeft. Forum voor Democratie is nog helemaal niet vertegenwoordigd in Europa. GroenLinks wint in deze peiling één zetel en zou op drie komen.

