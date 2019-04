Advocaat Generaal EU-Hof: Airbnb is een informatiedienst

dinsdag 30 april 2019 , 11:09

LUXEMBURG (ANP) - Airbnb levert informatiediensten en moet niet worden gezien als een vastgoedmakelaar. De digitale bemiddeling bij de huur en verhuur van woningen en kamers die het Amerikaanse bedrijf aanbiedt valt daarom onder de vrijheid van dienstverlening. De overheid mag beperkingen opleggen, bijvoorbeeld om consumenten te beschermen, maar dat moet wel worden gemeld aan de Europese Commissie.

Advocaat-generaal Maciej Szpunar van het Europees Hof van Justitie stelt dat in een advies aan de rechters. Zij volgen dergelijke adviezen veelal.

De zaak werd voorgelegd door een rechter in Parijs nadat het Franse Openbaar Ministerie het Europese hoofdkantoor van Airbnb in Ierland had aangeklaagd op grond van een wet over vastgoedtransacties. Aangezien Airbnb juridisch vanuit Ierland opereert, kan Frankrijk het bedrijf niet zomaar beperkingen opleggen, concludeert Szpunar.

