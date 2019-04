Frans Timmermans adviseert stem op groen

maandag 29 april 2019 , 20:18

MAASTRICHT (ANP) - Frans Timmermans adviseert kiezers bij de Europese verkiezingen eind mei groen te stemmen. Tijdens een debat in Maastricht met andere kandidaten die voorzitter van de Europese Commissie willen worden, tekende de sociaaldemocraat aan dat niet alleen groene partijen de thema’s duurzaamheid en klimaat kunnen claimen. Bas Eickhout, topkandidaat van de Europese Groenen knikte instemmend na het stemadvies van de huidige vicevoorzitter.

,,We moeten het samen doen, dan kunnen we de liberalen aan boord krijgen hoop ik’’, sprak Timmermans. ,,En dan krijgen we echt zaken gedaan. Het is jullie toekomst, er is geen tijd te verliezen’’, gaf hij het overwegend jonge publiek in Limburg mee.

Beide Nederlandse kandidaten zeiden de leiding in het klimaatbeleid te nemen, mochten ze commissievoorzitter worden. Als Europa niet de goede klimaatdoelen stelt en de juiste investeringen stimuleert, zullen we elektrische auto’s uit China moeten importeren, aldus Eickhout.

