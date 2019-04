Omstreden regering Estland aan de slag

maandag 29 april 2019 , 18:02

TALLINN (ANP/DPA) - De nieuwe regering van Estland, EU- en NAVO-lid, kan aan de slag. De ministers van het omstreden coalitiekabinet van premier Jüri Ratas hebben maandag in het parlement in Tallinn de eed afgelegd. Onder hen voor het eerst in de geschiedenis van het Baltische land leden van de rechts-nationalistische partij EKRE. Deze staat sceptisch tegenover de Europese Unie en moet niets hebben van migratie.

De centrumrechtse Hervormingspartij (ER) van Kaja Kallas, die bij de verkiezingen de grootste werd met 34 afgevaardigden, belandt in de oppositie. De 41-jarige ER-lijsttrekster slaagde er niet in partners te interesseren voor een meerderheidsregering onder haar leiding.

Voordat ze daarmee kon beginnen had Ratas, voorman van de sociaal-liberale Centrumpartij (EK), al een akkoord bereikt over samenwerking met EKRE en het conservatieve Isamaa. Deze drie partijen hebben samen 57 van de 101 zetels in de Riigikogu, zoals het Estse parlement heet.

Terug naar boven