Het Europees Parlement 2014-2019 in cijfers

maandag 29 april 2019 , 15:16

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - De laatste plenaire vergadering van het Europees Parlement in de huidige samenstelling is geweest en de verkiezingen voor een nieuw EP zijn al over een kleine maand. De hoogste tijd om wat feiten op een rij te zetten wat betreft het huidige Parlement.

Iets minder dan de helft, 48,5%, van de parlementsleden die in 2014 aantraden was nieuw in het vak. Negentig procent van de nieuwe Griekse parlementsleden hadden nog niet eerder zitting genomen, dit in contrast met Luxemburg, waarvan slechts 16,7% nog geen ervaring had. Van de 751 parlementsleden hebben 108 niet de voltallige periode zitting genomen. De gemiddelde leeftijd aan het einde van de periode was 55 jaar. De Nederlandse parlementariërs zaten daar met 3 jaar iets onder.

Het percentage vrouwen in het Europees Parlement bereikte aan het begin van de termijn een hoogtepunt met 36,9%. Door vervangingen is het huidige percentage iets gedaald, naar 36,5%. Het percentage vrouwelijke parlementsleden is wel acht procent hoger dan het gemiddelde in de lidstaten.

Het huidige EP vergaderde met 2187 uur 27 uur meer dan het parlement ervoor. Daarnaast stemden de parlementariers 4000 keer meer en werden er procentueel meer amendementen aangenomen dan in de vorige termijn. Het Parlement ontving 6880 burgerpetities.

Bron: Europees Parlement

