Het aprilnummer van de Hofvijver: 'Kom op voor Europa'

maandag 29 april 2019 , 13:00

Bron: WikiMedia - Michielverbeek

Op 23 mei mogen we voor de negende keer naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. De allereerste rechtstreekse verkiezingen op 7 juni 1979 werden begeleid door een grote publiekscampagne. In het aprilnummer van de Hofvijver schrijven Hilde Reiding en Lennaert van Heumen over deze eerste rechstreekse verkiezingen.

Ook in Slowakije mochten inwoners naar de stembus. Wat betekent de winst van de liberale juriste Zuzana Čaputová voor Slowakije? Is dit het begin van een grote kentering in de Europese politieke verhoudingen?

En wat zijn gevolgen van het eerste gevoelige verlies van Erdogan's AKP voor Europa? Kortom, voldoende leesvoer voor de (Europese) politiek geïnteresseerde.

