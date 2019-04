EU-miljardensteun voor jonge boeren

maandag 29 april 2019 , 9:30

© analogicus

BRUSSEL (ANP) - Om jonge, beginnende boeren in de EU aan te moedigen en financieel te steunen lanceert de Europese Commissie een kredietprogramma van 1 miljard euro. Via het fonds kunnen jonge boeren goedkoper lenen, hoeven ze pas na een paar jaar te beginnen met aflossen en mogen ze daar ook langer over doen, maakte EU-commissaris Phil Hogan (Landbouw) op een conferentie in Brussel bekend. Hij licht het programma maandag tijdens een bezoek aan jonge boeren in Zeeland verder toe.

,,Toegang tot financiering is cruciaal en te vaak een obstakel voor jonge mensen om dit beroep te kunnen uitoefenen’’, aldus Hogan. ,,Slechts 11 procent van de boeren in de EU is jonger dan 40 jaar.’’

Volgens de commissie moet steun voor de volgende generatie landbouwers in de EU een prioriteit zijn, om vergrijzing in de landbouw te voorkomen en ook in de toekomst de voedselvoorziening en bio-economie veilig te stellen. Uit onderzoek blijkt dat aanvragen voor een lening door jonge boeren drie keer vaker worden afgewezen dan aanvragen van oudere agrariërs.

Het nieuwe kredietprogramma wordt opgezet door de Europese Investerings Bank (EIB) in Luxemburg met participatie van gewone banken, waardoor een totaalbedrag van circa twee miljard euro beschikbaar komt.

