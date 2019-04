Buffett ziet ongeacht brexit Britse kansen

zondag 28 april 2019 , 13:46

LONDEN (ANP) - Miljardair en meesterbelegger Warren Buffett zou ongeacht een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, onder de juiste voorwaarden zonder problemen investeren in het land. Dat zegt hij in een gesprek met zakenkrant Financial Times.

De 88-jarige Buffett merkte daarbij op dat zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway andere culturen, belastingwetten en gewoonten nooit zo goed zal begrijpen als de Amerikaanse. ,,Maar we kunnen in Groot-Brittannië vreselijk dichtbij komen'', zo voegde hij toe. Of er momenteel concreet wordt gesproken met mogelijke investeringsdoelen, werd in het interview niet gezegd.

Het zeer beperkte aantal investeringen, of pogingen daartoe, van Berkshire in Groot-Brittannië hebben tot nu toe niet altijd heel succesvol uitgepakt. Een belegging in de Britse supermarktketen Tesco noemde hij, na een scherpe koersdaling, een enorme vergissing. Het eigenaarschap van elektriciteitsleverancier Northern Powergrid pakte wel beter uit. Een poging om, samen met Kraft Heinz, het Brits-Nederlandse Unilever over te nemen, liep spaak. Berkshire en Kraft Heinz werd de deur gewezen.

