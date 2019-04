16 migranten omgekomen in Marokko

zaterdag 27 april 2019 , 20:29

RABAT (ANP/AFP) - Zeker zestien illegale migranten uit Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara zijn zaterdag verongelukt in Marokko. Het voertuig waarin ze zaten raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een irrigatiekanaal terecht. Zeventien inzittenden belandden met verwondingen in een ziekenhuis. Dat heeft persbureau MAP bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde op een binnenweg niet ver van de enclave Melilla, Spaans grondgebied. De plaatselijke autoriteiten vertelden dat de chauffeur er na de crash vandoor is gegaan. Het onderzoek is gaande. Een Marokkaanse mensenrechtenorganisatie zei dat het dodental zeker negentien is en dat er ongeveer vijftig personen meereisden. Het voertuig werd ,,vaak gebruikt door mensensmokkelaars''.

Melilla is een geliefde bestemming omdat het bij de EU hoort. De havenstad Ceuta is eveneens Spaans territorium in Marokko.

