'Brussel moet SS-pensioenen onderzoeken'

vrijdag 26 april 2019 , 16:01

BRUSSEL (ANP) - Zeventien Europarlementariërs, onder wie drie Nederlanders, vragen de Europese Commissie onderzoek te doen naar de SS-pensioenen die Duitsland aan mensen in minstens tien EU-lidstaten uitkeert. De uitkeringen worden maandelijks gestort en zijn onbelast. In Nederland zou het om 34 ontvangers gaan.

,,Kern van deze zaak is dat mogelijke oorlogsmisdadigers en landverraders deze onbelaste pensioenen ontvangen'', zegt Paul Tang (PvdA). ,,Duitsland deelt over de uitkeringen geen informatie maar de uitwisseling van belastinggegevens is wel een Europese afspraak.’’ De groep heeft commissievoorzitter Jean-Claude Juncker per brief om actie gevraagd. Ook Tangs partijgenoot Agnes Jongerius en Peter van Dalen (ChristenUnie) hebben ondertekend.

,,Deze pensioenen zijn een grove belediging tegenover alle slachtoffers en nabestaanden, en de samenleving als geheel'', aldus Tang. ,,Duitsland heeft sinds 1998 de mogelijkheid om dit soort pensioenen stop te zetten, maar de Duitse overheid blijkt dat stelselmatig te hebben nagelaten.’’

Eerder meldde EenVandaag dat 34 mensen in Nederland de onbelaste uitkering krijgen vanuit Duitsland omdat zij of hun partner gewond raakten in Duitse dienst. De betaling kan oplopen tot 800 euro per maand. In vijf gevallen gaat het om Nederlanders die actief waren bij de Waffen-SS.

De uitkeringen worden ook overgemaakt naar mensen in onder meer België, Frankrijk en Portugal en Polen. Europarlementariërs uit acht verschillende landen, onder wie drie Duitse, hebben de brief aan de Europese Commissie mede-ondertekend.

Volgens een woordvoerder vrijdagmiddag was er geen brief over de zaak binnen.

