Meer jonge asielzoekers zonder begeleiding

vrijdag 26 april 2019 , 14:42

BRUSSEL (ANP) - In Nederland hebben vorig jaar 1225 minderjarigen zonder begeleiding van een ouder of andere meerderjarige, asiel aangevraagd. Dat zijn er 45 meer dan in 2017, blijkt uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat.

Het ging in veruit de meeste gevallen om jongens (82,3 procent), die vooral uit Eritrea, Syrië en Marokko afkomstig waren. In 10,7 procent van de gevallen ging het om een niet-begeleid kind van onder de veertien jaar.

In de hele EU vroegen 19.700 jongeren onder de achttien jaar zonder begeleiding om bescherming, fors minder dan de 31.400 die in 2017 asiel aanvroegen. Een kwart van hen kwam uit Afghanistan en Eritrea. Driekwart was 16 of 17 jaar en 86 procent was een jongen.

De meeste niet-begeleide minderjarigen vroegen asiel aan in Duitsland (21 procent), Italië (20 procent), het Verenigd Koninkrijk (15 procent) en Griekenland (13 procent).

