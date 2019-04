Vertrouwen in onafhankelijkheid rechters daalt

vrijdag 26 april 2019 , 12:35

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Zeven op de tien Nederlanders beschouwen de nationale rechtspraak als onafhankelijk. Dat is een daling van 8 procentpunten ten opzichte van 2018, blijkt uit het Justitie Scorebord 2019 van de Europese Commissie. Vorig jaar had ruim driekwart van de Nederlanders vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Ook het percentage burgers dat de Nederlandse rechters als ,,zeer onafhankelijk’’ ziet, is gedaald, van 25 naar 20.

Nederland staat op de zevende plaats van de 28 EU-landen als het gaat om vertrouwen van de bevolking in de onafhankelijkheid van rechters en de rechtbank. Denemarken voert de lijst aan, hekkensluiter is Kroatië.

Volgens EU-commissaris Vera Jourova (justitie) blijft de onafhankelijkheid van rechters ,,in sommige lidstaten een issue''. ,,70 procent van de mensen die zeggen daar geen vertrouwen in te hebben, noemt politieke inmenging of druk als reden daarvoor.’’ Polen en Hongarije scoren iets onder het gemiddelde. In Portugal, Roemenië en Estland daalde het vertrouwen vorig jaar.

