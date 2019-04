Uitspraak Europees Hof legde bom onder Nederland als fiscale vrijhaven

vrijdag 26 april 2019 , 6:11

MEDIAWATCH - Het Europees Hof van Justitie heeft een dreun uitgedeeld aan niet-Europese investeerders die via tussenschakels in Nederland en Luxemburg in Europese bedrijven zitten. Dat meldt Het Financieele Dagblad, op basis van een uitspraak van eind februari die niet eerder in de publiciteit is gekomen.

Het Hof draagt Europese belastingdiensten op een eind te maken aan de belastingvoordelen die deze investeerders tot nu toe genieten. De Europese rechter rekent zo volgens de krant af met Nederland als fiscaal doorstroomland.

,,Dit is absoluut een zware klap', zegt partner Paul Sleurink van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek over de uitspraak. ,,De uitspraak is ingeslagen als een bom'', aldus hoogleraar internationaal belastingrecht Jan van de Streek. De uitspraak van het Hof raakt een belangrijk deel van de ongeveer 15.000 brievenbusfirma's die Nederland telt en daarmee ook de dienstverleners die deze firma's beheren en adviseren.

