Rutte neemt Hoekstra in bescherming tegen D66 over Europa

donderdag 25 april 2019 , 15:54

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte verwerpt kritiek van coalitiepartner D66 op minister Wopke Hoekstra van Financiën. Die stelt zich volgens D66-fractieleider Rob Jetten in Brussel ,,te halsstarrig" op en zou ,,te vaak op de rem trappen". Met die houding bereik je in EU-verband niets, meent Jetten. Maar volgens Rutte doet Hoekstra precies wat is afgesproken in het kabinet. De premier zei dat donderdag tijdens een Kamerdebat over een EU-top in het Roemeense Sibiu in mei.

Jetten doelde onder meer op het verzet van Hoekstra tegen een aparte begroting voor de eurozone. Daarmee zouden schokken kunnen worden opgevangen als het economisch misgaat in een van de lidstaten. Frankrijk en Duitsland steunen dit idee, maar CDA-minister Hoekstra wil er niets van weten. Hij houdt vast aan eerdere compromisafspraken die in Brussel zijn gemaakt.

Rutte vindt dat terecht. En volgens hem staat Nederland niet alleen. Acht tot tien lidstaten zouden de komst van een aparte eurozonebegroting ook afwijzen.

