Brussel vindt Russische paspoortwet nieuwe aanval op Oekraïne

donderdag 25 april 2019 , 13:13

Bron: Meghas - WikiMedia

BRUSSEL (ANP) - Het besluit van Moskou dat het mensen in Oost-Oekraïne makkelijker maakt de Russische nationaliteit te verwerven is ,,opnieuw een aanval op de Oekraïense soevereiniteit door Rusland.’’ In een verklaring van de Europese Commissie stelt Brussel dat de timing van de nieuwe wet net nadat Oekraïne een nieuwe president heeft gekozen ,,wijst op Ruslands intentie Oekraïne verder te destabiliseren en het conflict aan te scherpen.’’

Het wordt door de nieuwe regels eenvoudiger om een Russisch paspoort te krijgen voor mensen in de Oekraïense plaatsen Donetsk en Loehansk waar pro-Russische separatisten de dienst uitmaken. President Poetin heeft daar een wet voor ondertekend pal nadat tv-acteur en komiek Volodimir Zelenski tot president werd gekozen. Volgens Moskou heeft dat er niets mee te maken. Poetin heeft gezegd geen problemen te willen veroorzaken voor de nieuwe leiders in Kiev.

Brussel zegt in de verklaring dat de ,,EU vastberaden de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne blijft steunen.’’

