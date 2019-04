Schotten pleiten opnieuw voor afscheiding

donderdag 25 april 2019 , 1:59

GLASGOW (ANP/RTR) - Aanhangers van een onafhankelijk Schotland lanceren donderdag een nieuwe campagne voor een tweede referendum over de afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. De organisatoren hopen de Schotse woede over de brexit te kunnen benutten.

De Schotten hebben de onafhankelijkheid in 2014 afgewezen. Maar ze hebben bij het referendum in 2016 ook gestemd om in de Europese Unie te blijven, toen Engeland en Wales hebben besloten te vertrekken. Volgens opiniepeilingen staat 45 procent van de bevolking op dit moment achter een onafhankelijk Schotland.

Het initiatief Voices for Scotland hoopt met de campagne steun van 50 tot 60 procent van de Schotten voor afscheiding te krijgen. De lancering komt een dag nadat Nicola Sturgeon, de eerste minister van Schotland, heeft gezegd dat het land zich voor mei 2021 gaat voorbereiden op een tweede referendum over onafhankelijkheid.

