Blok kan weinig doen voor kernwapenverdrag

woensdag 24 april 2019 , 18:15

DEN HAAG (ANP) - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) wil wel meer doen om het kernwapenverdrag INF te redden, maar kan naar eigen zeggen weinig doen als de hoofdrolspelers niet meewerken. De Kamer had op iets meer enthousiasme gehoopt bij de bewindsman.

Het INF-verdrag tussen de VS en Rusland beperkt het aantal middellangeafstandsraketten in Europa. Washington heeft het opgezegd omdat de Russen het schenden. Blok liet eerder weten dat Nederland ook heeft vastgesteld dat Moskou het verdrag niet nakomt.

Kamerleden kwamen met een reeks voorstellen om het INF-verdrag te redden. Een Europese top, stelde SP'er Sadet Karabulut voor. De bedenktijd voor Rusland verlengen, probeerde Bram van Ojik (GroenLinks). ,,Waar blijft Mogherini", vroeg D66'er Sjoerd Sjoerdsma zich af. Mogherini is de buitenlandchef van de EU.

,,De bal ligt echt bij de Russische Federatie", antwoordde Blok. ,,De standpunten zijn ingegraven." Het kabinet heeft op het internationale terrein volgens hem steeds gewezen op het grote belang van het verdrag. Maar het ,,het verdrag is eigenlijk al dood" omdat de door het verdrag verboden wapens er al staan bij de Russen.

Precies honderd dagen voor het einde van het INF-verdrag debatteerde de Kamer over het verdrag. Op 2 augustus loopt het af. ,,Het ziet er somber uit voor het INF", oordeelde Van Ojik aan het eind. Hij maakt zich net als de rest van de Tweede Kamer zorgen dat dan een nieuwe wapenwedloop uitbreekt.

De Kamer wil niet dat er nieuwe INF-raketten in Europa komen als reactie op de Russen. Volgens Blok zijn daar ,,geen plannen voor". Maar een motie van D66, CDA en ChristenUnie die het kabinet oproept zich in te zetten dat er geen INF-raketten in Nederland worden geplaatst, ontraadt Blok. Dat zou volgens hem de toekomstige onderhandelingsruimte beperken.

