Europese Commissie: minder transvetten in koekjes en zoute snacks

woensdag 24 april 2019 , 17:31

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/Belga) - Koekjes en zoute snacks moeten van de Europese Commissie minder ongezond worden. De commissie heeft een nieuwe verordening aangenomen waardoor vanaf 2 april 2021 er per 100 gram vet nog maar maximaal 2 gram transvet mag voorkomen in koekjes, zoute snacks, instantsoep en andere industrieel geproduceerde voeding.

Transvetten verhogen het risico op hart- en vaatziekten. Ze worden gevormd als plantaardige olie wordt gehard. De voedingsindustrie gebruikt dat proces al sinds de jaren 50 om de houdbaarheidsduur van producten te verlengen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven jaarlijks meer dan een half miljoen mensen aan hart- en vaatziekten die in verband worden gebracht met industriële transvetten. In de VS zijn de transvetten al sinds 2015 volledig verboden.

