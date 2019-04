Schotse premier wil nieuw referendum na brexit

woensdag 24 april 2019 , 15:23

EDINBURGH (ANP) - Als Schotland met de rest van het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie gedwongen verlaat, moet er een nieuw referendum over onafhankelijkheid komen. De Schotse premier Nicola Sturgeon van de nationalistische SNP heeft dit beklemtoond, berichtte de BBC. Ze wil uiterlijk in 2021 een referendum houden, in ieder geval voor de komende verkiezingen voor het Schotse parlement die in mei dat jaar op het programma staan.

Sturgeon sprak woensdag in dat parlement over de verwarring die in Londen over de brexit heerst. Ze vindt dat de Schotten een keuze moeten maken tussen de brexit en een toekomst voor hun land. Ze wil dit jaar wetgeving maken om de stembusgang mogelijk te maken. De Schotse Nationale Partij (SNP) houdt komend weekend haar partijcongres.

Eind 2014 stemde 55 procent van de Schotse kiezers tegen de onafhankelijkheid van Schotland. In het referendum over lidmaatschap van de EU stemde 2 jaar later een grote meerderheid, 62 procent van de kiezers in Schotland, tegen de brexit.

