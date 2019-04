Oud-Europarlementariër Arie Oostlander (CDA) overleden

dinsdag 23 april 2019 , 20:25

DEN HAAG (PDC) - Op 21 april is op 83-jarige leeftijd Arie Oostlander overleden. Hij was in de jaren 1989-2004 lid van het Europees Parlement en verder negen jaar directeur van het Wetenschappelijk Bureau (WI) voor het CDA.

In het Europees Parlement hield hij zich met name bezig met de externe Europese betrekkingen, met uitbreiding van de EU en met de verhouding met Turkije. Daarnaast rapporteerde hij over het drugsbeleid.

Oostlander speelde in het CDA een prominente rol en werd door Jan Peter Balkenende wel als zijn politieke peetvader beschouwd.

Bronnen: Trouw en biografisch archief PDC

