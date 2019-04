Paul Tang (PvdA): laat zetelaantal Europees Parlement afhangen van opkomst verkiezingen

dinsdag 23 april 2019 , 15:24

DEN HAAG (PDC) - Delegatieleider Paul Tang van de PvdA wil dat het zetelaantal in het Europees Parlement voortaan afhangt van de opkomst bij de Europese verkiezingen. Hoe groter het aandeel mensen in een lidstaat is dat gaat stemmen, hoe gunstiger de verhouding in zetelaantal is voor dat land. Samen met oud-wethouder van Amsterdam Pieter Hilhorst pleit hij daarvoor in de NRC.

Tang wil een sterker Europees Parlement en wil daarom iets doen aan de democratische legitimatie van het orgaan. Het Europees Parlement zou zo ingericht moeten zijn, dat het aantal zetels van een lidstaat afhangt van het percentage kiezers. Op die manier is er een extra factor om te gaan stemmen en hebben de gekozen Europarlementariërs een sterker mandaat.

Het idee van Tang en Hilhorst is onderdeel van vijf fundamentele veranderingen die zij in Europa willen. Die veranderingen hebben allemaal te maken met de macht van burgers in Europa en de eerlijke verdeling van het profijt van de EU. Er is tot nu toe weinig bijval voor het idee om het zetelaantal af te laten hangen van de verkiezingsopkomst.

Bron: NRC Handelsblad

