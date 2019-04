Brief van Brunei aan Europees Parlement over stenigingswet

dinsdag 23 april 2019 , 8:10

© Europese Unie 2014, Europees Parlement

BANDAR SERI BEGAWAN (ANP/DPA) - Brunei blijft achter de invoering van de doodstraf voor homoseksuelen staan. In een brief aan het Europees Parlement verdedigt het Aziatische land de wens van het land, zijn traditionele waarden en familiewaarden en roept het op tot ,, tolerantie, respect en begrip", citeert de Britse krant The Guardian.

Het kleine sultanaat voerde op 3 april strengere straffen op basis van de sharia-wetgeving in, die wereldwijd op veel kritiek konden rekenen. Die maken het mogelijk de doodstraf op te leggen voor delicten als overspel, het beledigen van de profeet Mohammed en seks tussen homoseksuelen.

Volgens het sultanaat zal de straf door steniging maar zelden voorkomen, omdat twee mannen van ,,hoge morele autoriteit en vroomheid" nodig zijn als getuigen. Brunei heeft het EU-parlement opgeroepen het bevriezen van de tegoeden, de visa-beperkingen en de zwarte lijst van hotels die eigendom zijn van het sultanaat te heroverwegen.

Terug naar boven