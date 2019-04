Leiders reageren bedroefd en geschokt

zondag 21 april 2019 , 12:07

AANSLAGEN SRI LANKA

DEN HAAG (ANP) - Staatshoofden en regeringsleiders hebben unaniem geschrokken gereageerd op het nieuws over de aanslagen op Sri Lanka. Allemaal zeggen ze ten diepste mee te leven.

De Britse premier Theresa May: ,,Deze gewelddadigheden tegen kerken en hotels op Sri Lanka zijn werkelijk weerzinwekkend. Mijn diepste medeleven gaat uit naar iedereen die getroffen is in deze tragische tijden. We moeten samen sterk staan om ervoor te zorgen dat niemand zijn geloof hoeft te belijden in angst."

Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland: ,,Geschrokken van het nieuws dat christenen op Sri Lanka zijn aangevallen en gedood tijdens Pasen. Terrorisme, religieuze haat en intolerantie mogen niet overwinnen.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie: ,,Ik heb met afschuw en bedroefdheid vernomen van de explosies op Sri Lanka die zoveel mensen het leven hebben gekost." En: ,,We staan klaar om te helpen."

EU-president Donald Tusk: ,,Een tragische Pasen op Sri Lanka. Mijn gedachten zijn bij de families van hen die zijn gedood bij de aanvallen op kerken en hotels, en bij hen die nog steeds voor hun leven vechten."

Premier Mark Rutte: ,,Vreselijke berichten uit Sri Lanka over bloedige aanslagen op hotels en kerken op deze Eerste Paasdag."

Burgemeester Sadiq Khan van Londen: ,,Verschrikkelijk nieuws over de afschuwelijke aanslagen op Sri Lanka, waar onschuldige mensen zijn vermoord en kerken zijn aangevallen tijdens paasdiensten."

