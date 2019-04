Europese partijen boos over Facebookregels

woensdag 17 april 2019 , 14:36

STRAATSBURG (ANP) - Europese politici en partijen zijn ontstemd over nieuwe regels van Facebook over politieke reclames op zijn netwerk en Instagram. Het Amerikaanse internetbedrijf staat die sinds deze week alleen toe in het land waar een individu of organisatie gevestigd is. Dat betekent voor veel Europese politieke organisaties dat zij, in het zicht van de Europese verkiezingen eind mei, in alle EU-landen een juridische zetel zouden moeten oprichten en personeel te werk stellen.

Zowel de groene als de liberale fractie in het Europees Parlement is tegen de kwestie in verweer gekomen. De groenen willen dat de voorzitter van het parlement aan de bel trekt. ,,Het is onaanvaardbaar dat een privébedrijf vanuit een bestuurskamer in Amerika democratische instellingen en organisaties als het Europees Parlement en Europese partijen zulke regels oplegt. Op legitieme gronden hebben zij het recht te adverteren in de hele EU’’, aldus partijvoorzitter Reinhard Bütikofer.

Facebook kondigde de nieuwe regels eind vorige maand aan. Het bedrijf zegt veel geleerd te hebben van onder meer de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en het brexitreferendum in het Verenigd Koninkrijk. Daarna werd het socialemediabedrijf ervan beschuldigd dat het te makkelijk nepnieuws presenteerde aan gebruikers. Ook maakte Facebook het te makkelijk voor buitenlandse partijen om verkiezingen te beïnvloeden door reclames in te kopen.

De voorzitter van de liberale fractie ALDE, Guy Verhofstadt, zegt dat de regels Europese politici hinderen in het campagne voeren en de pan-Europese democratie bedreigen. Hij wil dat Facebook de EU ,,als één politieke ruimte beschouwt.’’

