Prijzen lopen in Nederland het hardste op

woensdag 17 april 2019 , 13:30

Bron: © Liesbeth Weijs

DEN HAAG (ANP) - Nederland loopt voorop in de eurozone als het gaat om prijsstijgingen. In geen ander land binnen de muntunie stegen de prijzen voor consumenten voor zaken als energie, voedingsmiddelen, wonen en brandstof, harder dan hier. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegeven van de Europese evenknie Eurostat.

De prijzen voor Nederlandse consumenten stegen in maart met 2,9 procent op jaarbasis. In de hele eurozone werd een stijging van 1,4 procent genoteerd. Volgens het CBS is het voor het eerst sinds het begin van de meting in 1997 dat Nederland de sterkste prijsstijging heeft van alle eurolanden. Binnen de Europese Unie moeten de Nederlanders de Hongaren en de Roemenen voor zich dulden.

De gemiddelde Nederlandse energierekening stijgt met name door hogere tarieven en belastingen. Ook bij eten en drinken stond Nederland qua prijsstijgingen bovenaan. De verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent per 1 januari dit jaar ligt grotendeels ten grondslag aan de Nederlandse koppositie. Het ,,maximale effect van belastingwijzigingen" was in Nederland 1,5 procent.

