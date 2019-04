Zorgen over EU-toestemming Boeing 737 MAX

woensdag 17 april 2019 , 12:47

STRAATSBURG (ANP) - Leden van de transportcommissie van het Europees Parlement zijn bezorgd dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA de Boeing-toestellen van het type 737 MAX te snel akkoord geeft om weer te vliegen. In een brief aan het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) eisen de Europarlementariërs, onder wie Wim van de Camp (CDA), opheldering over de Europese procedures om deze passagiersvliegtuigen weer toe te staan.

Van de Camp: ,,Boeing voert de technische testen zelf uit. Wij zijn bezorgd dat na een Amerikaanse goedkeuring de EASA de certificaten van FAA gewoon overneemt. Onze commissie heeft enkele weken geleden een hoorzitting gehad met EASA maar de vragen zijn daarna alleen toegenomen. Ook uit overleg met de Europese belangenorganisatie voor piloten ECA bleek dat zij zorgen heeft.’’

Twee toestellen van het type 737 MAX stortten kort na elkaar neer, in oktober in Indonesië en in maart in Ethiopië. Daarbij kwamen meer dan 300 mensen om. Sindsdien worden de toestellen wereldwijd aan de grond gehouden. Volgens Van de Camp zijn er steeds meer berichten dat de toestellen met grote technische problemen kampen.

