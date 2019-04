Le Pen neemt afscheid van Europees parlement

dinsdag 16 april 2019 , 21:50

STRAATSBURG (ANP/AFP) - Jean-Marie Le Pen heeft afscheid genomen van het Europees parlement, waarvan hij 35 jaar deel heeft uitgemaakt. De extreemrechtse Franse politicus (90) gebruikte dat podium vooral om te getuigen van zijn afkeer van Europese integratie en immigratie.

Le Pen was in 1972 medeoprichter van het Front National. In 2011 droeg hij de leiding over aan zijn dochter Marine, de probeerde de partij wat meer salonfähig te maken, onder meer door de naam te veranderen in Rassemblement National. Vader Le Pen, voorstander van de doodstraf en geregeld in opspraak door xenofobe en antisemitische uitlatingen, bleef politiek actief in Brussel en Straatsburg.

In januari zei Le Pen in een interview met AFP nog dat hij een nieuwe termijn van vijf jaar wel had zien zitten, met een verwijzing naar de Franse toneelschrijver en acteur Molière die ,,op het toneel wilde sterven''. Dat gaat niet gebeuren. Op 1 juli valt het het doek in Europa officieel, maar dinsdag zei de omstreden veteraan alvast gedag.

