L'Oréal doet goede zaken in Azië

dinsdag 16 april 2019 , 20:32

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Azië en het Pacifisch gebied zijn samen belangrijker geworden voor cosmeticamaker L'Oréal dan thuismarkt West-Europa. Vooral geholpen door de grote vraag naar schoonheidsproducten in China leverde de regio afgelopen kwartaal voor het eerst meer omzet op dan Europese landen.

Het Franse concern groeit al een tijdje erg hard in Azië. Alles bij elkaar kwamen de verkopen afgelopen kwartaal uit op bijna 7,6 miljard euro. Dat is ruim een tiende meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De opbrengsten in Azië en het Pacifisch gebied bedroegen zo'n 2,4 miljard euro, wat neerkomt op een stijging van dik 30 procent. In West-Europa lijkt de rek er een beetje uit. De omzet steeg hier met circa 2 procent tot 2,2 miljard euro.

Gekeken naar divisies liet de Luxe-tak met merken als Lancôme en Kiehl's de meeste groei zien. De tak Consumentenproducten is qua omzet nog een stuk groter, maar de divisie rond merken als L'Oréal, Maybelline New York en Garnier, groeide veel minder hard.

