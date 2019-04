Groen licht oprichting EU-arbeidsautoriteit

dinsdag 16 april 2019 , 14:33

STRAATSBURG (ANP) - De oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) is door het Europees Parlement goedgekeurd. De nieuwe instantie, waarin de nationale arbeidsinspecties aan elkaar worden gekoppeld, moet de naleving van arbeidswetten controleren, zowel nationaal als Europees.

,,In de afgelopen tien jaar is het aantal mobiele werknemers in de EU verdubbeld'', aldus rapporteur Jeroen Lenaers (CDA). ,,Het werken over de grens is gemakkelijker gemaakt maar het handhaven van de regels blijft lastig.'' Volgens hem werken zo'n 17 miljoen mensen in een ander land dan waar ze wonen of vandaan komen en zal dit aantal toenemen.

Agnes Jongerius (PvdA) is ,,erg blij dat inspecties nu niet meer stoppen aan de grens, waardoor malafide bedrijven zich eerder konden onttrekken aan controles”. Volgens Dennis de Jong (SP) is de ELA echter ,,gebakken lucht.'' ,,Uitbuiting van Spanjaarden in Nederland los je niet op met een nieuw agentschap in Cyprus of Slowakije. Wat je nodig hebt is dat de capaciteit van de nationale arbeidsinspecties voldoende is. Samenwerken met andere lidstaten bij grensoverschrijdende zaken kan nu ook al.''

