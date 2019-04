Europese raadpleging over Lelystad Airport

dinsdag 16 april 2019 , 12:25

DEN HAAG (PDC) - Op verzoek van Nederland is de Europese Commissie een openbare raadpleging gestart over de verdeling van vluchten over Schiphol en Lelystad Airport.

Nieuwe regels geven vluchten die verhuizen van Schiphol naar Lelystad voorrang bij het verkrijgen van een vertrek- en landingsplaats. De plaatsen die hierdoor vrijkomen op Schiphol moeten worden gebruikt voor vluchten met een overstap.

Belanghebbenden kunnen tot 29 april een reactie sturen naar de Europese Commissie.

Bron: EU Monitor

