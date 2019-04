Zingend protest uit Urk in EU-parlement

dinsdag 16 april 2019 , 11:31

STRAATSBURG (ANP) - De Urker zangeres Geke van der Sloot heeft samen met leerlingen van de zangschool Geke’s Tiental 'Het lied voor de pulsvissers' in het Europees Parlement in Straatsburg ten gehore gebracht. Ze deden dat in het Engels, zwaaiend met vlaggen en in klederdracht gestoken op een binnenplein van het parlement, terwijl buiten tientallen Urker vissers demonstreerden tegen een verbod op pulsvisserij.

De Nederlandse Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie), in Urker visserstenue gestoken, en Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) moedigden de zangers aan. Dinsdagmiddag stemt het parlement definitief over een pakket visserijmaatregelen waarin ook een totaalverbod op het vissen met stroomstootjes per 1 juli 2021 deel uitmaakt.

Dat pakket wordt zo goed als zeker aangenomen. In een ultieme poging het Europese verbod op de pulsvisserij te voorkomen, hebben zij een verzoek ingediend voor een aparte stemming over de kwestie. Als dat wordt toegekend, stemt het voltallige parlement over hun voorstel om het pulsvissen vrij te geven in de EU. Het verzoek tot separate stemming is mogelijk als er minstens 38 Europarlementariërs achter staan.

