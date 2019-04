Donald Tusk wil EU-geld voor wederopbouw Notre-Dame

dinsdag 16 april 2019 , 10:29

STRAATSBURG (ANP) - EU-president Donald Tusk roept de 28 EU-lidstaten op te helpen bij de wederopbouw van de Notre Dame. ,,Dit gaat om meer dan materiële hulp’’, zei hij in het Europees Parlement in Straatsburg. Frankrijk kan het financieel wel zelf aan, maar steun uit de hoofdsteden Europa zou een gebaar van solidariteit zijn, zei hij. ,,De EU is door meer verbonden dan door verdragen.’’

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei dat Frankrijk ,,zwaar getroffen’’ is. ,,Dit is een vreselijke dag voor allen die van Frankrijk en Parijs houden. We zijn allemaal een beetje weduwe geworden’’.

Verschillende Europarlementariërs stonden stil bij de brand in de beroemde kathedraal in Parijs, zeiden geschokt te zijn en betuigden hun steun.

