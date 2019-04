Donald Tusk: Verenigd Koninkrijk als volledig lidstaat behandelen

dinsdag 16 april 2019 , 10:00

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk mag niet als tweederangs lidstaat worden behandeld in de periode dat het nog lid is van de EU. Britse Europarlementariërs moeten na de Europese verkiezingen eind mei ook gerespecteerd worden ,,in dit huis''. Dat zei EU-president Donald Tusk in het Europees Parlement in Straatsburg bij een debat over het vorige week verleende uitstel van de brexit tot 1 november.

Volgens Tusk is ,,brexit-moeheid’’ geen excuus om er gewoon maar een punt achter te zetten. Met het uitstel krijgt premier May meer tijd om haar brexitdeal met Brussel door haar parlement te krijgen. Zonder afspraken over de scheiding kan het Britse vertrek tot chaos leiden. Het besluit van de Britten om uit de EU te stappen is ,,een moeilijk moment in de geschiedenis’’, aldus Tusk.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei niet te verwachten dat Londen het brexitbesluit zal intrekken of zal vragen om nog langer uitstel. Volgens hem moeten de andere 27 EU-landen zich de komende maanden richten op ,,een positieve agenda’’ voor de toekomst van de EU.

Als de deal niet voor 22 mei door het Lagerhuis is goedgekeurd, moet het land meedoen aan de Europese verkiezingen.

