'Notre-Dame is van heel Europa'

maandag 15 april 2019 , 20:40

NOTRE-DAME

BRUSSEL/STRAATSBURG (ANP) - Ook vanuit de Europese Unie wordt geschokt gereageerd op de verwoesting die een brand heeft aangericht aan de Parijse kathedraal Notre-Dame. ,,De Notre-Dame van Parijs is de Notre-Dame van heel Europa’’, aldus EU-president Donald Tusk. ,,We zijn vandaag allemaal bij Parijs.’’

,,Een triest spektakel. Wat een horror'', reageerde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. ,,Ik deel de emotie van de Franse natie, die ook de onze is.''

Voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement spreekt de brandweer moed in. De Italiaan noemt de kerk een symbool van Frankrijk waar Europeanen trots op zijn. De Europarlementariërs zijn momenteel in Straatsburg voor de laatste geplande zitting voor de verkiezingen in mei. Meerdere leden reageren bedroefd. ,,Gaat dit religieuze centrum verloren?'' vraagt Peter van Dalen (ChristenUnie) zich af.

