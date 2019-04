Noorwegen blijft streng controleren aan grens

dinsdag 16 april 2019 , 8:20

OSLO (ANP/DPA) - Reizigers moeten zich ook de komende maanden identificeren als ze Noorwegen binnen willen. Oslo heeft besloten een half jaar langer streng te controleren aan de binnengrenzen van de Schengenzone. Dat heeft het Noorse ministerie van Justitie maandag bekendgemaakt. De EU-commissie is daarvan op de hoogte gesteld.

Reden voor de verlenging is de bezorgdheid van de Noren over de dreiging van terrorisme in Europa. Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden hebben onlangs dezelfde maatregel genomen. ,,Een van de belangrijkste taken voor mij en de regering is het beschermen van het land tegen terreur'', zei de verantwoordelijke minister Jøran Kallmyr, lid van de rechts-populistische Vooruitgangspartij.

Noorwegen, geen lid van de EU maar wel nauw gelieerd, is eind november 2015 begonnen met strenger controleren. Eigenlijk hoeven mensen in het Schengengebied, met 26 aangesloten Europese landen, hun paspoort niet te laten zien. Na de vluchtelingencrisis van 2015 zijn steeds meer landen gebruik gaan maken van een uitzonderingsregel en wordt er weer toezicht gehouden bij de grens.

