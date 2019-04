'May blijft aan tot brexitdeal rond is'

zaterdag 13 april 2019 , 3:25

BREXIT

LONDEN (ANP/DPA) - Theresa May blijft premier van Groot-Brittannië tot het definitieve vertrek van de Britten uit de Europese Unie, zei de minister van Buitenlandse Zaken Philip Hammond vrijdag. ,,Voor zover ik weet is ze niet van plan haar functie neer te leggen voordat ze de deal heeft gesloten'', aldus de politicus.

,,Ze is iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ze is iemand die zich inzet voor het leveren van acceptabele brexit voor de Britten, en zij zal die belofte zeker waarmaken'', aldus Hammond.

De minister zei ook dat de regering klaar is om gesprekken te voeren met oppositieleider Jeremy Corbyn over een douane-unie met de EU. Maar die leiden niet noodzakelijk tot deze oplossing. ,,We zijn klaar om deze zaken te bespreken'', zei hij, ,,maar omdat dit onderwerp op tafel ligt, betekent niet dat we het accepteren of het doen.''

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven