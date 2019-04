Klimaatmeisje mag EU-parlement niet toespreken

vrijdag 12 april 2019 , 12:58

Bron: Wikicommons/David Iliff

BRUSSEL/STRAATSBURG (ANP) - Het Zweedse 'klimaatmeisje' Greta Thunberg mag volgende week niet het voltallige Europees Parlement in Straatsburg toespreken. De Groenen en de linkse fractie GUE/NGL hadden hierom gevraagd, maar andere partijen houden het verzoek tegen. De 16-jarige zal daarom dinsdag alleen haar opwachting mogen maken in de milieucommissie van het parlement.

Volgens een woordvoerder van de grootste fractie, de Europese Volkspartij waarvan ook het CDA deel uit maakt, zijn er regels voor wie het parlement mogen toespreken. ,,Als de plenaire zitting voor iedereen open zou zijn, zou het snel een puinhoop worden.’’ Zo zijn staatshoofden en premiers wel welkom. Zowel premier Rutte als koning Willem-Alexander hebben al eens een toespraak in het EU-parlement gehouden.

Thunberg mocht in februari wel spreken in het Europees Economisch en Sociaal Comité in Brussel. Een van de toehoorders was Europees Commissievoorzitter Juncker. Volgende week is de laatste plenaire zitting van het EU-parlement vanwege de Europese verkiezingen tussen 23 en 26 mei.

