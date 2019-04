Nigel Farage begint nieuwe brexitpartij

vrijdag 12 april 2019 , 11:48

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

LONDEN (ANP) - De voormalige leider van de Britse partij UKIP, Nigel Farage, begint een nieuwe partij onder de naam Brexit Partij. Die zal volgens hem een vergelijkbaar programma hebben als de UKIP, maar de kandidaten voor de Europese verkiezingen zijn volgens hem vooral zakenmensen en ,,mensen die veel hebben bereikt en het vertrouwen in de Britse politiek willen herstellen''.

De UKIP is volgens de Farage te ver doorgeschoten naar extreemrechts en is nu ,,een besmet merk'', citeert de BBC.

Het initiatief van Farage, die nu nog voor de UKIP in het Europees parlement zit, volgt op het hernieuwde uitstel van de brexitdeadline. Premier Theresa May kwam met de Europese Unie overeen dat de brexit nog tot 31 oktober kan duren. Daardoor is de kans reëel dat de Britten op 23 mei naar de stembus moeten voor de Europese verkiezingen.

Terug naar boven