Rutte: compromis brexituitstel aanvaardbaar

donderdag 11 april 2019 , 3:36

BREXIT EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte vindt het akkoord tussen de EU en de Britse premier May over het uitstel van de brexit tot uiterlijk 1 november een ,,aanvaardbaar compromis''. ,,Het geeft May wat meer ruimte om overeenstemming te bereiken met het Britse parlement over het terugtrekkingsakkoord'', zei hij na afloop van de EU-top in Brussel. ,,Bovendien hebben we een no-dealbrexit op vrijdag afgewend.''

May heeft met de zes maanden extra tijd volgens Rutte een ,,maximale kans'' gekregen. De Britten zouden aanvankelijk op 29 maart uit de EU stappen maar de deadline werd eerder al verlengd tot 12 april. ,,De schade van een brexit zonder akkoord zou enorm zijn. Maar ook de indruk die Europa in de rest van de wereld maakt is tamelijk belachelijk als wij het vertrek niet in goede banen zouden kunnen leiden'', lichtte hij het besluit toe. De discussie tussen de 27 leiders was soms ,,pittig''. Sommige lidstaten, waaronder Frankrijk, wilden liever een kort uitstel.

Premier May zei na afloop dat het Verenigd Koninkrijk de EU ,,zo snel mogelijk'' moet verlaten. Ze denkt dat voor 30 juni te kunnen bereiken. Zodra het Lagerhuis de brexitdeal heeft getekend kan het land uit de EU.

