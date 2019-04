Macron: uitstel brexit staat nog niet vast

woensdag 10 april 2019 , 18:23

BRUSSEL (ANP) - Een kort, lang of geen uitstel van de brexit: volgens de Franse president Emmanuel Macron ,,staat nog niets vast''. Hij zei dat bij binnenkomst in het gebouw waar de EU-leiders woensdag besluiten of zij de Britse premier Theresa May haar gevraagde uitstel tot 30 juni gunnen. Het wordt volgens premier Mark Rutte een ,,heel, heel moeilijke discussie''.

De meeste EU-landen, waaronder Nederland, voelen voor een langer uitstel van de brexitdeadline dan 30 juni. Maar Macron weersprak dat een lang uitstel tot eind dit jaar of zelfs volgend voorjaar al een feit is.

Rutte is het ,,zeer met Macron eens dat het heel belangrijk is dat we van Theresa May horen wat haar plan is. Dus er zullen veel vragen aan haar worden gesteld. Wat is nou haar plan en hoe zorgt ze ervoor dat het Verenigd Koninkrijk een loyale lidstaat blijft in de tijd dat ze bezig zijn eruit te gaan'', zei hij kort na Macron. ,,De hoofdkeuze is een beperkter of een wat langer uitstel, maar het is echt ingewikkeld.''

